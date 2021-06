Anche se non è stato ripetuto il doppio zero di ieri, anche oggi i numeri della pandemia sorridono a Prato. Nelle ultime 24 ore in tutta la provincia sono stati segnalati solo due nuovi contagi da Covid e anche oggi non ci sono vittime pratesi, con il conteggio che resta fermo a 596 da inizio emergenza. I numeri soni ricavati dal consueto bollettino della Regione che dà conto di un totale di 50 nuovi casi positivi in tutta la Toscana (età media 42 anni circa), scoperti dall'analisi di quasi 14mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo, l'1,1% se si considerano solo le prime diagnosi.

Continuano a scendere anche le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 150 (14 in meno rispetto a ieri), 32 in terapia intensiva (6 in meno). Si svuotano anche le strutture sanitarie pratesi dove oggi ci sono 13 pazienti Covid al Santo Stefano (tre in terapia intensiva) e 10 al Centro Pegaso.

Sono segnalati 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 87,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Siena, 1 a Grosseto.