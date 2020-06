16.06.2020 h 12:59 commenti

Covid, la Cgil tira le orecchie al Parco Prato: "Poca sicurezza negli spazi comuni"

La denuncia del sindacato Filcams insieme alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali: "Tutto è delegato ai singoli negozi"

Dito puntato della Filcams Cgil sugli spazi comuni del Parco Prato che non sarebbero oggetto di un'adeguata applicazione delle misure anti Covid. Secondo il sindacato e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza aziendali (Rls) e territoriale (Rlst) le mancanze sono numerose: la regolamentazione degli accessi ai negozi è stata completamente lasciata alla gestione degli esercizi commerciali, mancano la segnaletica orizzontale e verticale, le informative ministeriali e di distanziamento e anche le panchine non sono alla distanza giusta per evitare assembramenti.

La richiesta d'incontro con la direzione del centro commerciale per sottoscrivere un protocollo di sicurezza, è caduta nel vuoto. "La risposta della direzione del ParcoPrato - si legge in un comunicato del sindacato - è stata formale, senza aprire nessun confronto, basata sul presupposto che “non essendoci obblighi di legge, l’organizzazione dell’afflusso è regolare così com’è”. E questo nonostante l'Asl sia stata chiara sulla necessità di provvedere a predisporre le misure di sicurezza ministeriali su aree in comune sebbene all'aperto e in assenza di dipendenti diretti.

“Dal 18 maggio tutte le attività economiche del ParcoPrato – scrivono in un documento Rls e Rlst – hanno riaperto, dando l’idea di un ritorno alla normalità per l’area commerciale più grande del territorio. Un’area, che non è mai stata chiusa totalmente, dove sono concentrati il numero più alto di lavoratori dopo le amministrazioni pubbliche. Durante questi mesi le lavoratrici e i lavoratori hanno continuato a lavorare nelle attività aperte, con enormi difficoltà iniziali sanate nel tempo, in virtù della loro responsabilità e il loro senso del dovere. Adesso tutto sembra apparentemente tornato alla normalità, ed il ParcoPrato si riempie nuovamente di clienti che si muovono come se il semplice trovarsi in un centro commerciale inducesse ad una sorta di protezione dal contagio. In realtà la salute pubblica andrebbe tutelata proprio dove si lavora di più, e dove ci sono persone e cittadini maggiormente coinvolti. La sicurezza sul lavoro nel ParcoPrato deve essere interesse di tutta la città. Vogliamo ribadirlo, perché stiamo registrando un calo d’attenzione generale sulle misure di prevenzione”.

In sostanza è come se il rispetto delle norme di sicurezza andasse a due velocità: una dentro i negozi e una fuori. “Tutto questo - concludono Rls e Rlst- si scarica inevitabilmente sui lavoratori dei singoli negozi, che si trovano ad affrontare clienti che hanno la sensazione di regole non stringenti, con ancora più stress per chi deve ricordare ogni volta quali sono le prassi e le norme da rispettare all’interno degli esercizi commerciali”.