Covid, in un anno controllate a Prato quasi 92mila persone e 11mila attività economiche

La Prefettura traccia il bilancio dell'attività delle forze dell'ordine impegnate a far rispettare le norme anticontagio: sanzionati 2.330 cittadini e 86 imprese per 22 delle quali è scattata la sospensione

Il contrasto alla pandemia e i controlli per il rispetto delle varie normative anticontagio hanno caratterizzato l'attività del 2021 della Prefettura che, in chiusura dell'anno, traccia un bilancio del lavoro svolto dalle varie forze dell'ordine coordinate dal prefetto.

In particolare, dal 1° gennaio al 29 dicembre 2021, nella provincia di Prato, sono state controllate 91.902 persone, 2.330 delle quali sono state sanzionate; nello stesso periodo, le attività economiche controllate sono state 10.837, con 86 sanzioni e 22 sospensioni di attività. Dal 6 dicembre al 29 dicembre (dall’entrata in vigore cioè delle più recenti misure di contenimento in materia di green pass) le persone controllate sono state 8.816, con 113 sanzioni; gli esercizi commerciali sottoposti a verifica 1.134, con 33 sanzioni.

“E’ stato un anno intenso e complicato per tutti - commenta il prefetto Adriana Cogode -, anche per la Prefettura, per la varietà ed importanza delle funzioni da svolgere, e, ovviamente, per le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Il lavoro di squadra fra istituzioni - prosegue - ha consentito di attivare una efficacissima rete di collaborazione attraverso la quale sono state messe a fattor comune risorse e competenze nell’interesse dei cittadini. Ringrazio, per questo, i sindaci, i vertici delle Forze di polizia e delle strutture sanitarie nonché tutti gli enti pubblici e privati che hanno dato il massimo del proprio impegno".

All’impegno sul fronte della lotta al Covid si è poi evidentemente affiancato l’esercizio delle funzioni e responsabilità che ordinariamente fanno capo all’autorità prefettizia, a partire dal ruolo di Autorità provinciale di pubblica sicurezza. Nel 2021 si sono tenute 47 sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e 38 riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia; è stata inoltre avviata la revisione del piano di Controllo coordinato del territorio.

Molta attenzione è stata dedicata al tema delle tensione sociali scaturite dall’emergenza pandemica o da questa acuite, in particolare nel mondo del lavoro e nella gestione del dissenso nei confronti delle misure sanitarie in atto, che pur non hanno fin qui assunto, nel territorio pratese , le connotazioni conflittuali registrate altrove.

Confermato l'impegno sul piano della legalità nel lavoro ed in genere nelle attività produttive, con l'attivazione in Prefettura di un Gruppo interistituzionale incaricato di potenziare le attività ispettive e di monitoraggio. Da metà giugno il Gruppo si è riunito 24 volte ed ha sottoposto a controllo congiunto 35 aziende del territorio; sono stati individuati 121 lavoratori privi di contratto, 45 dei quali irregolari sul territorio nazionale e quindi espulsi, sospese 14 attività e contestate sanzioni per oltre 868.000 euro.