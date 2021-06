21.06.2021 h 13:04 commenti

Covid, in tutta la Toscana nessuna vittima. A Prato i nuovi casi sono quattro

Nel giorno di ingresso nella zona bianca, arrivano buone notizie dal bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. A Prato chiusa l'area Covid a La Melagrana di Narnali.

Quattro nuovi contagi e anche oggi nessun decesso per Covid nell'area pratese nel giorno in cui l'intera Toscana fa registrare zero vittime, circostanza che ormai non accadeva da mesi, per la precisione dal 10 ottobre. E' quanto si legge nel bollettino che fa il punto sulla pandemia in regione e nella provincia pratese. Questo in concomitanza con l'approdo della Toscana in zona bianca con la riduzione delle restrizioni anticontagio. Del resto sono ormai giorni che la curva dei contagi si è appiattita verso il basso con l'incidenza settimanale scesa ai minimi termini.

Complessivamente in Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 45, quattro dei quali, come detto, nell'area pratese. L'età media dei nuovi casi è di 36 anni. Sono stati analizzati poco meno di quattromila tamponi, lo 0,9% dei quali è risultato positivo. Il tasso sale al 2,3% per le prime diagnosi. I ricoverati nei posti Covid degli ospedali toscani sono 171 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (stabili). Ottime notizie, sul fronte delle strutture sanitarie, anche da Prato dove l'Asl ha chiuso nel fine settimana l'area Covid a bassa intensità di cura a La Melagrana. Oggi ci sono un totale di 16 pazienti Covid al Santo Stefano, dei quali quattro in terapia intensiva e 17 al Centro Pegaso.