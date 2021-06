29.06.2021 h 14:18 commenti

Covid, in tutta la Toscana i nuovi contagiati sono 18, uno dei quali a Prato

In provincia anche oggi nessuna vittima con la curva che resta molto bassa. L'età media dei nuovi positivi toscani è di 31 anni e nessun over 65 risulta tra i contagi

E' pratese uno dei 18 contagiati dal Covid accertati in Toscana nelle ultime 24 ore. La curva dei nuovi casi resta dunque ai minimi e anche oggi a Prato non sono segnalati decessi, mentre in tutta la regione sono state due le vittime, due uomini residenti a Firenze e Arezzo.

Si abbassa drasticamente anche l'età media dei contagiati che è pari a 31 anni e nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi nelle persone con più di 65 anni. Il numero esiguo di casi, come spiegato dal presidente della Regione Eugenio Giani, sta consentendo alle autorità sanitarie di effettuare un tracciamento al cento per cento, fondamentale per tenere sotto controllo la pandemia.

Sono stati 12.409 i test eseguiti nei laboratori toscani con il tasso dei nuovi positivi che è dello 0,15% (0,4% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 126 (4 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno).

