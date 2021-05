09.05.2021 h 14:35 commenti

Covid, in provincia di Prato si contano altri 70 contagiati e tre decessi

Cala il numero dei nuovi casi ma resta sempre su livelli molto alti al punto che ieri l'area pratese era l'unica in Italia ad avere un'incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti superiore a 200

Sono 70 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore nell'area pratese. Lo riporta il bollettino emesso dalla Regione oggi 9 maggio, dove sono segnalati anche altri tre decessi in provincia, con il totale da inizio pandemia che sale a 538 vittime pratesi. Gli ultimi decessi sono di una donna di 62 anni, di un'altra donna di 93 anni e di un 95enni, erano tutti ricoverati al Santo Stefano.

Seppure in calo rispetto agli ultimi due giorni, resta comunque molto alto il numero di nuovi contagiati a Prato, che secondo i dati del ministero della Sanità ieri era l'unica provincia italiana ad avere un'incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti superiore a 200.

In Toscana sono invece 713 i casi di positività (età media 39 anni), accertati con l'analisi di poco meno 21mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi con tasso di positività al 3,4% (9,6% se guardiamo solo le prime diagnosi). I decessi in regione sono stati invece nove, compresi i tre di Prato che oggi ha quindi un terzo delle vittime toscane. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.296 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 212 in terapia intensiva (2 in meno). A Prato sono invece 124 i pazienti Covid ricoverati in area medica al Santo Stefano e 18 quelli in terapia intensiva. Per le cure intermedie ci sono 40 ricoveri a La Melagrana, 18 alla palazzina del vecchio ospedale e 46 al Centro Pegaso.