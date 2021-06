11.06.2021 h 13:56 commenti

Covid, in provincia di Prato accertate altre 24 positività

La Regione segnala anche una vittima pratese tra le nove indicate nel bollettino per la Toscana, ma all'Asl non risulta questo decesso

Sono 24 i nuovi casi di positività al Covid 19 accertati a Prato nelle ultime 24 ore. La Regione segnala anche una vittima pratese tra le nove conteggiate oggi, ma il dato non risulta all'Asl Toscana Centro che per oggi 11 giugno non fa cenno di decessi pratesi. I nuovi casi registrati in Toscana sono invece 146 su 15.622 test di cui 7.117 tamponi molecolari e 8.505 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,93% (2,5% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri sono in calo i contagi giornalieri, con il tasso di positività che torna sotto l'1%, a fronte di un numero minore di test: nell'ultimo report i casi erano 174 su 16.101 test, con un'incidenza dell'1,08% (2,8% sulle prime diagnosi). I ricoverati negli ospedali toscani sono 305 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (3 in meno). seguono aggiornamenti

