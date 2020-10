23.10.2020 h 13:50 commenti

Covid, in ospedale si cercano nuovi posti. A rischio ambulatori e interventi programmati

In corso la riorganizzazione delle strutture intermedie: saranno aggiunti dieci letti alla Melagrana e convertiti in posti Covid metà dei letti della palazzina Ovest del vecchio ospedale

I nuovi positivi sono in costante aumento e i posti letto Covid sia dell'ospedale Santo Stefano che della struttura intermedia la Melagrana di Narnali segnano quasi il tutto esaurito. Sono ore frenetiche quindi, per l'Asl Toscana Centro che sta predisponendo un piano di potenziamento dei posti Covid sul territorio pratese. I margini di manovra ci sono ma bisogna fare presto.

Le linee di intervento sono molteplici. Intanto ai 30 letti della Malagrana, già tutti occupati, ne saranno aggiunti altri 10; poi metà dei posti di cure intermedie allestiti al vecchio ospedale nella palazzina Ovest (ex malattie infettive) saranno convertiti in Covid (era già successo durante il lockdown quando tutta la palazzina è diventata Covid). Sono una ventina.

La situazione più delicata è al Santo Stefano dove i 32 posti di media intensità sono tutti occupati e i nuovi ricoveri sono stati dirottati nel reparto di malattie infettive che però ha a disposizione una decina di letti, tra Covid e non Covid. "Stiamo lavorando per attivare un modulo di altri 10 letti nelle Medicine - afferma Giancarlo Landini, direttore delle specialistiche mediche dell'Asl Toscana Centro - ma mancano medici e infermieri. Per questo a breve interromperemo le attività chirurgiche programmate e gli ambulatori. Si va verso questo direzione".

Migliore la situazione della terapia intensiva del Santo Stefano che al momento ha occupati 12 letti su 20 e nel caso di aumento dei pazienti è pronta per l'eventuale attivazione di altri moduli.

