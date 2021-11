07.11.2021 h 12:44 commenti

Covid, in netto calo i nuovi contagi a Prato: nelle ultime 24 ore sono stati 10

Torna a scendere la curva dell'incidenza settimanale, dopo la risalita dei giorni scorsi dovuta ad alcuni focolai. Anche oggi in provincia non sono segnalati decessi. Resta sotto controllo la situazione negli ospedali toscani dove calano i ricoverati

Tornano a scendere in maniera decisa i nuovi contagi da Covid a Prato, dopo la risalita dei giorni scorsi dovuta ad alcuni focolai, che avevano portato anche a superare la soglia dei 50 casi in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore, invece, sono appena 10 i nuovi contagi accertati nell'area pratese, dove anche oggi non viene segnalata nessuna vittima. Un segnale che fa ben sperare in un ritorno alla situazione precedente la scorsa settimana, quando la provincia di Prato era quella con l'incidenza settimanale più bassa in Toscana per casi ogni centomila abitanti.

Intanto, in tutta la regione i casi di positività al Coronavirus sono stati 373 nelle ultime 24 ore. Con due decessi: un uomo e una donna con un'età media di 83,5 anni, residenti a Firenze e a Lucca. I tamponi analizzati sono stati 9.398 molecolari e 18.883 antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo, mentre tra le prime diagnosi il tasso è pari al 4,4%. Resta sotto controllo la situazione nei posti letto delle strutture sanitarie toscane dove i ricoverati sono 298 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più).