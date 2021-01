09.01.2021 h 14:42 commenti

Covid, in leggero calo i nuovi positivi a Prato dove non si registrano decessi

Notizie positive dal bollettino della Regione sul fronte della lotta alla pandemia. In Toscana i nuovi contagi sono 529 con quasi 11mila tamponi analizzati. Scendono i ricoverati negli ospedali

Sono 39 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Prato, in leggero calo rispetto ai 44 di ieri. E per fortuna oggi non si lamentano nuove vittime del Covid tra i pratesi. Sono questi i dati che si ricavano dal consueto bollettino che la Regione diffonde ogni giorno facendo il punto sulla situazione della pandemia. Il tutto mentre prosegue senza intoppi l'attività di vaccinazione che, al momento, riguarda operatori sanitari, personale di ospedale e rsa oltre agli anziani ospiti delle strutture. Alle 16.30 di oggi, erano 1.574 i vaccini somministrati a Prato e di questi 341 fatti a ospiti delle rsa.

In Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 529 nelle ultime 24 ore, accertati dall'analisi di 10.963 tamponi, di cui il 4,8% positivo. Sono invece 3.548 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono 4.328 tamponi antigenici rapidi.

Purtroppo, oggi si registrano in tutta la regione 10 nuovi decessi: 8 uomini e 2 donne con un'età media di 85 anni. Sono invece 649 le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi scendono così a 9.105, -1,4% rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 931 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (stabili).