Covid, calano i nuovi contagiati a Prato ma c'è il decesso di un 37enne

Il bollettino della Regione segnala 17 contagiati nella nostra provincia, mentre a livello toscano i nuovi casi sono 526 su un totale di 9.406 tamponi molecolari e 3.133 test antigenici rapidi

Deciso calo dei nuovi contagi da coronavirus a Prato, dove nelle ultime 24 ore sono stati 17, secondo quanto riporta il bollettino della Regione. Ieri erano stati 38. Lo stesso bollettino segnala anche un decesso in provincia, ma - come confermato dall'Asl - risale ai giorni scorsi e dovrebbe trattarsi di una anziana ospite della rsa Pio Istituto Santa Caterina di cui abbiamo già dato notizia ieri. E' la nona ospite della rsa a perdere la vita in seguito al focolaio che si è sviluppato nella struttura dai primi giorni di gennaio. In serata è stato comunicato dall'Asl un ulteriore decesso e stavolta riguarda una persona molto giovane: un uomo di origine straniera di 37 anni, morto all'ospedale Santo Stefano.

In Toscana i casi di positività sono invece 526 (524 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni circa. Il dato è emerso dall'analisi di 9.406 tamponi molecolari e 3.133 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 5.799 i soggetti testati, di cui il 9,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 8.417, +1,9% rispetto a ieri. Altre 364 persone sono state dichiarate guarite dal Covid. I ricoverati sono 742 (6 in più rispetto a ieri), di cui 106 in terapia intensiva (1 in meno). Al Santo Stefano i pazienti ricoverati sono 30 in reparto e 4 in terapia intensiva. Sono 40 poi quelli a La Melagrana, 3 alla palazzina del vecchio ospedale e 19 all'ex Creaf. Purtroppo, oggi si registrano 6 decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 68,3 anni.

Sul fronte delle vaccinazioni, che hanno subito un rallentamento per i noti problemi di fornitura da parte di Pfizer, alle 15 di oggi in Toscana avevano ricevuto la prima dose 74.441 persone mentre 9.662 hanno avuto anche il richiamo e quindi possono considerarsi immunizzate. A Prato sono rispettivamente 3.339 e 458 ad aver ricevuto la prima e la seconda dose.