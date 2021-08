03.08.2021 h 12:53 commenti

Covid, in calo il numero dei nuovi contagi nella provincia di Prato: 29 nelle ultime 24 ore

In Toscana 326 casi, età media 32 anni. Non si registrano morti. Ancora in aumento il numero dei ricoveri: 193 i pazienti in ospedale, 14 in più rispetto a ieri

Generalizzato calo del numero dei nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 29 nell'area pratese (ieri 45) e 326 in tutta la Toscana (ieri 452). A livello provinciale sale a 23.345 il numero dei contagi e a livello regionale a 253.453. Nessun decesso e perciò le vittime pratesi restano 604, e resta a quota 6.919 il numero delle vittime in Toscana. Sono questi i dati principali contenuti nel bollettino diffuso dalla Regione oggi, martedì 3 agosto, per aggiornare sull'andamento dell'epidemia.

Circa 13mila i tamponi analizzati nell'arco delle 24 ore con un tasso di positività, esclusi i controlli, che si è attestato al 5,6 per cento, in netto ribasso rispetto a ieri. L'età media dei nuovi positivi è di 32 anni.

Continua a salire il numero dei ricoveri: oggi si contano 193 pazienti negli ospedali toscani, 14 in più rispetto a ieri; dei 193 ricoverati, sono 23 quelli in terapia intensiva (ieri erano 20).

Sono 167, invece, le persone dichiarate guarite per un totale che raggiunge quota 238.521 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.



