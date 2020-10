03.10.2020 h 15:41 commenti

Covid, in 24 ore sono stati 35 i tamponi positivi accertati a Prato

Il balzo dei contagi è collegato al focolaio che è stato scoperto tra i magazzinieri impiegati in due centri di smistamento di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. La maggioranza dei nuovi casi sono infatti uomini provenienti dal Nord Africa e dall'Asia

Improvviso balzo nella curva dei contagi a Prato: sono 35 i tamponi positivi al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore dall'Asl Toscana Centro, come comunicato nel consueto bollettino della Regione Toscana. Un numero molto alto, che ci riporta a quelli della scorsa primavera e fa salire a 949 i pratesi che si sono infettati dall'inizio dell'epidemia. Fortunatamente, rispetto ad allora, la crescita dei casi di positività non comporta un aumento dei ricoveri in ospedale che anzi, a livello toscano, calano rispetto a ieri, essendo oggi 3 ottobre 123 (quattro in meno) di cui 24 in terapia intensiva.

Tornando ai nuovi contagiati a Prato, si tratta in gran parte di cittadini stranieri, provenienti da Nord Africa, Pakistan e Cina. Molti di loro, come confermato dall'Asl, sono dipendenti del consorzio che lavora nei centri di smistamento Gls di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino dove, tra i 115 magazzinieri impiegati sono almeno 50 i positivi accertati. Il focolaio è emerso nelle scorse ore e l'Asl Toscana Centro ha disposto la chiusura dei due stabilimenti. Al netto di questi casi, gli italiani trovati positivi a Prato sono solo cinque, con età dai 20 ai 50 anni.

Complessivamente in Toscana sono 197 in più rispetto a ieri i positivi al Covid (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening). 8.839 i tamponi elaborati nell'ultimo giorno. L'età media dei casi odierni è di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. Oggi si registra un nuovo decesso attribuito al Covid: una donna di 98 anni residente a Massa Carrara.