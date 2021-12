28.12.2021 h 13:24 commenti

Covid, il sindaco Biffoni in quarantena fiduciaria. Positivi gli assessori Barberis e Squittieri

Il primo cittadino in isolamento dal giorno di Natale per avere avuto contatti con una persona poi risultata positiva al tampone. Annullati tutti gli impegni in presenza. L'appello: "Fate quanto prima la terza dose e vaccinate anche i bambini, è fondamentale"

Il sindaco Biffoni è in quarantena per avere avuto un contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, mentre gli assessori Valerio Barberis e Benedetta Squittieri sono in quarantena per essere loro stessi risultati positivi al tampone. La comunicazione è arrivata oggi, martedì 28 dicembre. Il sindaco, già in isolamento dal giorno di Natale per un contatto sospetto che successivamente è stato confermato dal tampone, ha provveduto ad annullare tutti gli appuntamenti in presenza. Lo stesso hanno fatto i due assessori: entrambi vaccinati, mostrano condizioni di salute buone. Biffoni continua comunque a lavorare seguendo on line l'attività dell'amministrazione comunale. L'appello: “Fate prima possibile la terza dose e vaccinate i bambini, è fondamentale – ancora Biffoni – credo che per chi ha la copertura vaccinale completa, si possa rivedere il periodo di quarantena, differenziando i provvedimenti per chi non si è sottoposto al vaccino”.



