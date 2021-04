16.04.2021 h 14:41 commenti

Covid, il monito dell'Ordine dei medici: "Attenzione, non siamo per niente fuori dalla criticità"

Il vicepresidente Dante Mondanelli, al di là dei colori, ritiene che sia soprattutto il comportamento di ciascuno di noi a fare davvero la differenza. Sui vaccini: "I rischi sono enormemente più bassi rispetto agli effetti collaterali di altri farmaci o prestazioni"

"La situazione pandemica non è affatto ferma, attenzione a mandare messaggi sbagliati in questa fase ancora critica". Il monito è del vicepresidente dell'ordine dei medici di Prato, Dante Mondanelli che da ospedaliero che opera nella direzione sanitaria del Santo Stefano ha un visione a 360 gradi di come si sta muovendo il Covid sul nostro territorio.

Oggi il presidente della Toscana, Eugenio Giani, deciderà se Prato resterà rossa oppure no, ma al di là del colore, per Mondanelli, ciò che conta davvero è il comportamento che ciascuno di noi adotta nel quotidiano: "Non sarebbe il caso ora tornare arancioni. L'ideale sarebbe avere 50 casi al giorno per poter effettuare il tracciamento e una pressione ospedaliera molto più bassa. Ma al di là dei colori e dei numeri, vedo tante persone a giro anche in zona rossa. - afferma Mondanelli - Per questo è importante essere responsabili indossando la mascherina lavandosi spesso le mani e mantenendo le distanze. Siamo di fronte per l'80% dei casi alla variante inglese che è più contagiosa e ha un'estensione pediatrica. I bambini si ammalano poco ma trasmettono molto. I numeri sono molto alti anche a causa di una città molto densa, per la prima volta ci sono anche i cinesi, i pazienti che arrivano in ospedale in condizioni serie sono molto più giovani. I fattori che hanno messo sottostress il sistema sono quindi molteplici. L'ospedale ha retto perchè siamo riusciti a dare un'organizzazione per gravità: intensiva, subintensiva e tre strutture intermedie. In più stavolta siamo riusciti a mantenere l'unità coronarica, lo stroke, l'attività chirurgica e l'oncologia e consideriamo anche che Villa Fiorita è rimasta no Covid al contrario del passato. Però non siamo per niente fuori dalla criticità". Il pericolo tra l'altro è doppio e proviene dalla lentezza con cui vengono fatti i vaccini: "Questa combinazione per cui continuano a entrare i casi mentre la campagna vaccinale è in corso, è il contesto più complesso. C'è il rischio che chi ha ricevuto la prima dose di vaccino si senta in sicurezza e abbassi la soglia di attenzione. E' un errore strategico che noi come informazione sanitaria dobbiamo dare".

E a proposito della giungla di informazioni sull'efficacia o la presunta dannosità del vaccino, Mondanelli fa chiarezza: "Sono state dette troppe cose e contradditorie. Il rischio per qualsiasi di questi vaccini è enormemente più basso di qualsiasi altro effetto collaterale previsto per farmaci e prestazioni. Se si parla di un'incidenza di 6 per 18 milioni di casi, siamo ad esempio molto al di sotto del rischio di fare una Tac con mezzo di contrasto che è a 1 per 500mila persone, eppure la gente te lo chiede. La comunicazione da questo punto di vista è stata disastrosa, ma noi come ordine dei medici abbiamo il dovere di informare correttamente. L'indirizzo scientifico nostro è questo: nessun vaccino ha un rischio che non valga la pena di correre rispetto al non farlo".

Ogni brutta esperienza nasconde qualcosa di buono. Vale anche per il Covid: "Intanto la realizzazione delle ali del Santo Stefano che ci permettono di allargare gli spazi a disposizione. E poi l'integrazione professionale che abbiamo visto tra ospedale e territorio con medici del Santo Stefano al fianco di quelli di medicina generale sia nella vaccinazione che nella cura. Un'esperienza molto funzionale che spero si possa ripetere anche in altri campi extra Covid, ad esempio nelle cure intermedie".

