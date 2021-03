10.03.2021 h 14:00 commenti

Covid, il contagio non rallenta: altri 124 casi e un decesso a Prato. Ospedale in affanno

Il numero dei nuovi contagi è in linea con quello di ieri. Diminuisce invece quello dei decessi ma preoccupa la situazione nelle strutture sanitarie con 221 persone ricoverate. Stasera riunione dei sindaci del pratese per valutare il da farsi

Il Covid non allenta la sua morsa sulla provincia di Prato. Secondo il bollettino diffuso dalla Regione nelle ultime 24 ore a Prato e provincia si sono registrati 124 nuovi casi, appena uno in meno di ieri. Si passa però dai 4 decessi di ieri a uno solo di oggi per un totale da inizio pandemia di 339 morti. L'ultima vittima pratese è un uomo di 72 anni che abitava a Poggio a Caiano ed è morto al Santo Stefano dove era ricoverato.

I contagi di oggi portano a 14 .226 il totale provinciale dei contagiati da inizio pandemia. Che la situazione a Prato sia preoccupante lo dimostrano i numeri di occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie del territorio: al Santo Stefano sono occupati da pazienti Covid tutti i 127 letti riservati in area medica e 18 sui 20 della terapia intensiva. Tutto esaurito anche a La Melagrana (42 ricoveri su 42 letti) e al Centro Pegaso all'ex Creaf con tutti i 34 posti occupati. Stasera è prevista la riunione dei 7 sindaci del pratese per fare il punto sull'efficacia dei provvedimenti di limitazione presi sabato scorso e sulla possibilità di far scattare la zona rossa nella provincia di Prato. Molto dipenderà anche dalla decisione del governo sulla situazione nazionale e sull'attivazione di automatismi legati al raggiungimento di determinati parametri. In ogni caso i sindaci hanno garantito che ogni decisione sarà comunicata per tempo.

Sono invece 1.293 i positivi in più in Toscana con un'età media di 44 anni circa. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 140.391. Oggi sono stati eseguiti 16.860 tamponi molecolari e 9.086 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 12.643 i soggetti testati oggi, di cui il 10,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 22.497, +1,5% rispetto a ieri. Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 11 uomini e 9 donne con un'età media di 81,9 anni.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.456 (32 in più rispetto a ieri, più 2,2%), 208 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%).