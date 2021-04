02.04.2021 h 18:58 commenti

Covid, il Comune di Prato chiude altri 7 giardini per le festività pasquali e potenzia i controlli

Dieci pattuglie della Municipale saranno dedicate ai controlli delle norme anti-Covid. Anche a Montemurlo raddoppiati i turni degli agenti

In questo fine settimana e nel giorno di Pasquetta saranno intensificati i controlli della polizia municipale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Saranno dieci le pattuglie dedicate al controllo del territorio e per facilitare il lavoro degli agenti saranno chiusi con ordinanza sindacale alcuni giardini pubblici. È stato deciso di lasciare comunque aperti i grandi parchi cittadini come l'ex Ippodromo e le Cascine di Tavola per permettere alla popolazione di usufruire di spazi verdi all'aperto, raccomandando il rispetto del distanziamento e l'obbligo di utilizzo dei dispositivi: "Uscire di casa, fare una passeggiata rispettando le norme è possibile ed è anche giusto farlo. Basta usare intelligenza e senso civico, senza assembramenti, pic nic, consumazione di bevande e cibo all'aperto in gruppo - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Nei prossimi giorni intensificheremo i controlli soprattutto nelle aree verdi, lungo le ciclabili e in tutte quelle zone che quotidianamente ci vengono segnalate dai cittadini. Per facilitare questo lavoro alcune aree più piccole verranno chiuse nei giorni di sabato, domenica e lunedì".

La chiusura riguarda i seguenti giardini dotati di recinzioni e cancelli: giardino via Colombo, giardino via Padre Giuliani, giardino via Marchini, giardino via Sant’Antonio (Passerella), giardino via S. Orsola, giardino Elisabetta, giardino anfiteatro Santa Lucia.

La chiusura sarà in vigore da domani, sabato 3 aprile, fino a lunedì 5 aprile 2021.

Resta inoltre in vigore, fino al perdurare della zona rossa, l'ordinanza che predispone la chiusura del parco Giocagiò, del playground di via Vulcano e del playground di via Colombo.

Anche a Montemurlo saranno potenziati i turni della polizia municipale. Da domani due pattuglie svolgeranno verifiche sul territorio sia la mattina che il pomeriggio. Anche a Pasqua gli agenti saranno in servizio dalle ore 8 alle 20 con un turno di controllo la mattina e uno il pomeriggio. Controlli straordinari anche il Lunedì di Pasqua. Il Comune ricorda che fino al prossimo 5 aprile è in vigore anche l'ordinanza di chiusura di piazze, giardini e degli spazi gioco recintati.