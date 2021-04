14.04.2021 h 14:11 commenti

Covid, il bilancio per Prato è pesantissimo: sono dieci i morti

Numeri impietosi nel bollettino della Regione: oggi nell'area pratese quasi un terzo dei decessi totali di tutta la Toscana: tra loro anche un 50enne. I nuovi contagi sono stati 97 e resta lontana la soglia di incidenza per tornare in zona arancione

E' pesantissimo il bilancio del Covid per l'area pratese come si ricava dal bollettino della Regione: sono infatti 10 le vittime segnalate, praticamente un terzo dei 32 decessi avvenuti in tutta la Toscana. Il totale da inizio pandemia sale quindi a 467 morti pratesi. Andando nel dettaglio delle vittime, emerge come si abbassi l'età di chi perde la vita dopo essersi contagiato: il più giovane tra i decessi è un uomo di Vaiano di 50 anni deceduto in ospedale al Santo Stefano, dove sono morti anche un 60enne e un 65enne, entrambi pratesi. Sempre al Santo Stefano sono deceduti due uomini di 70 anni (uno residente a Carmignano) e uno di 81. Infine ci sono quattro vittime morte a La Melagrana: due donne di 88 e 97 anni e altrettanti uomini di 86 e 92 anni.

Una vera doccia fredda per Prato che si unisce ad un numero di contagi in leggero calo rispetto a ieri: oggi sono 97 rispetto ai 108 del giorno precedente. Una diminuzione che incide poco sull'incidenza settimanale della provincia che ieri era risalita a 286 casi ogni centomila abitanti, ancora lontana quindi dalla soglia 250 che consentirebbe di tornare in zona arancione.

In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati 1.168 su 25.655 test di cui 15.837 tamponi molecolari e 9.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (14% sulle prime diagnosi). 1.473 le persone che sono guarite nelle ultime 24 ore, con gli attualmente positivi in tutta la regione che scendono a 27.077. I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.946 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (1 in meno). Al Santo Stefano ci sono 163 pazienti Covid in area medica e 18 in terapia intensiva, mentre sono tutti occupati i posti di cure intermedie con 42 persone a La Melagrana, 34 alla palazzina del vecchio ospedale e 53 al Centro Pegaso all'ex Creaf.