02.05.2021 h 13:43 commenti

Covid, il bilancio per Prato è di 80 nuovi contagiati e altre due vittime

In provincia più del 10% dei casi di positività accertati in Toscana nelle ultime 24 ore ma l'incidenza settimanale si mantiene sotto quota 250 ogni centomila abitanti

Ci sono anche oggi due vittime del Covid a Prato con i nuovi casi di contagio che tornano sotto quota 100, fermandosi a 80 positivi, poco più del 10% dei nuovi casi accertati in Toscana nelle ultime 24 ore che sono 730 con età media di 42 anni. Lo si ricava dal bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Per l'area pratese prosegue dunque lentamente la discesa della curva, con l'incidenza settimanale che si tiene al di sotto della soglia dei 250 casi ogni centomila abitanti.

I tamponi analizzati nei vari laboratori della Toscana sono stati circa 15mila con un tasso di positività al 4,9% che diventa 12,8% sulle prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono oggi 20.290. I ricoverati tornano a salire e sono 1.546 (19 in più rispetto a ieri), di cui 250 in terapia intensiva (2 in più). La Regione segnala complessivamente 17 nuovi decessi con un'età media di 82,6 anni.

seguono aggiornamenti