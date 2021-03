22.03.2021 h 14:36 commenti

Covid, il bilancio per Prato è di 136 nuovi contagi e altre quattro vittime

Prosegue il calo nel numero dei nuovi casi che resta comunque su livelli molto alti. In Toscana trovati oltre mille positivi con il tasso sulle prime diagnosi che va oltre il 17%

Scende anche oggi il numero dei nuovi contagi a Prato, pur restando su livelli molto alti con i 136 casi segnalati dalla Regione. Ma purtroppo si allunga la triste lista delle vittime del Covid che, con i quattro decessi comunicati nel bollettino odierno, salgono a 384 da inizio pandemia. E' questo il bilancio dell'area pratese nel giorno in cui inzia la seconda settimana consecutiva in zona rossa. Le ultime vittime erano tutte ricoverate al Santo Stefano. Si tratta di due uomini di Vaiano, uno di 64 anni e uno di 81, di un pratese di 70 anni e di una donna, anche lei di Prato, di 73 anni. E resta molto pesante la situazione delle strutture sanitarie pratesi con il Santo Stefano che vede occupati tutti i 160 posti letto riservati ai pazienti Covid in area medica e 18 dei 20 della terapia intensiva. A La Melagrana ci sono invece 41 persone ricoverate e al Centro Pegaso 37 con, rispettivamente , uno e tre posti ancora disponibili.

In Toscana sono stati 1.140 invece i casi di positività al coronavirus, scaturiti dall'analisi di 11.722 tamponi molecolari e 1.737 antigenici rapidi, di cui il 8,5% è risultato positivo. Il tasso di positività sale invece al 17,3% se si considera solo le prime diagnosi. L'età media dei nuovi contagiati è di 43 anni. E oggi, dopo un paio di giorni di tregua, tornano a salire anche i ricoverati negli ospedali toscani che sono 1.706 (53 in più rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (stabili). Oggi in tutta la Toscana si registrano 23 nuovi decessi: 16 uomini e 7 donne con un'età media di 77,9 anni.