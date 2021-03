05.03.2021 h 14:52 commenti

Covid, il bilancio per Prato è di 110 nuovi contagi e un decesso

La Regione ha fatto il punto della pandemia: in tutta la Toscana sono 1.231 i nuovi positivi al coronavirus con 11 vittime totali. Negli ospedali sempre più pazienti nei posti dedicati ai contagiati

Continua a restare alta l'allerta sulla pandemia Covid che anche oggi, secondo quanto riferito dalla Regione nel bollettino quotidiano, fa registrare 110 nuovi contagi e un decesso in provincia di Prato, si tratta di un uomo di 75 anni che era ricoverato al Santo Stefano. In tutta la Toscana sono invece 1.231 i nuovi positivi e undici le vittime (6 uomini e 5 donne con un'età media di 80,8 anni).

Rispetto a ieri sale il numero di tamponi analizzati che, in tutta la regione, sono stati 15.165 molecolari e 10.176 antigenici rapidi. Di conseguenza cala leggermente il tasso di positività che è del 4,9% sul totale e del 9,6% sulle prime diagnosi, escludendo quindi i tamponi di controllo. Salgono sopra quota 20mila gli attualmente positivi in Toscana (per l'esattezza 20.152) e crescono anche i pazienti che hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Oggi sono 1.236 (34 in più rispetto a ieri), di cui 183 in terapia intensiva (10 in più). Critica la situazione anche a Prato dove sono 91 i pazienti Covid ricoverati in area medica, con un'aumento di 14 rispetto a ieri, e 18 quelli in terapia intensiva. Sono invece tutti occupati i 42 posti a La Melagrana e 24 dei 28 al Centro Pegaso dell'ex Creaf.

L'età media dei 1.231 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa. Complessivamente 18.916 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (415 in più rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite nelle ultime 24 ore sono 771 in più rispetto a ieri.