26.09.2021

Covid, i nuovi contagiati sono in calo sia a Prato sia in tutta la Toscana

Nelle ultime 24 ore in provincia accertate 33 positività rispetto alle 40 del giorno precedente. Anche oggi per fortuna non viene segnalata nessuna vittima pratese

Torna a scendere la linea di contagi Covid a Prato dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 33 rispetto ai 40 del giorno precedente. E scende il numero di nuovi casi anche in Toscana con i 263 odierni a fronte dei 290 di ieri. Sul fronte dei decessi ne sono stati segnalati sette in tutta la Toscana (2 uomini e 5 donne con un'età media di 78,4 anni), nessuno di loro era comunque residente in provincia di Prato.

A livello regionale sono stati eseguiti 8.378 tamponi molecolari e 10.820 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,4% è risultato positivo. Sono invece 6.745 i soggetti testati (escludendo quindi i tamponi di controllo), di cui il 3,9% è risultato positivo. Prosegue il calo in Toscana sia degli attualmente positivi (sono oggi 7.440, -2% rispetto a ieri) sia dei ricoverati nelle sezioni Covid degli ospedali: oggi sono complessivamente 321 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno). L'età media dei 263 nuovi positivi è di 41 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).