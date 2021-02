08.02.2021 h 14:36 commenti

Covid, i nuovi contagiati scendono a 35 ma si registra un'altra vittima in provincia

Si tratta di una donna di 85 anni di Montemurlo, morta al Santo Stefano dove era ricoverata. In Toscana le positività al coronavirus sono state 523 nelle ultime 24 ore e aumenta l'occupazione di posti letto negli ospedali

Scendono a 35 i nuovi casi di contagio da coronavirus a Prato secondo quanto si legge nell'ultimo bollettino della Regione che fa il punto sulla pandemia. Sul territorio pratese viene anche segnalato un decesso, si tratta di una donna di 85 anni di Montemurlo che era ricoverata al Santo Stefano. Si tratta della terza vittima del Covid negli ultimi giorni dopo il cinese di 58 anni e la religiosa della casa di riposo di Santa Maria della Pietà di cui abbiamo dato notizia ieri ( LEGGI ).

In Toscana sono invece 523 i casi di positività al coronavirus, con il tasso che sale al 6,6% visto che i tamponi analizzati sono stati 5.782 molecolari e 2.127 antigenici rapidi. Sono stati 4.309 i soggetti testati, di cui il 12,1% è risultato positivo. Si registrano 15 nuovi decessi: 8 uomini e 7 donne con un'età media di 77,5 anni.

Gli attualmente positivi sono 10.719, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 803 (45 in più rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (4 in più). La situazione pratese vede 43 posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e 12 in terapia intensiva al Santo Stefano. Mentre per le cure intermedie sono 40 i pazienti alla Melagrana e 14 al Centro Pegaso.