Torna a scendere il numero di nuovi contagiati dal coronavirus a Prato, che oggi sono 144, numero più basso da alcuni giorni. Resta, purtroppo, ancora molto alto, però, il numero delle vittime pratesi che ancora oggi, come si legge nel bollettino della Regione, sono 5. Si tratta di un uomo di Vaiano di 86 anni deceduto al Santo Stefano e di un uomo di 70 anni di Carmignano anche lui morto in ospedale; poi una donna di 79 di Prato deceduta alla Melagrana, un uomo di 95 anni di Prato deceduto in ospedale e una donna di 93 anni, anche lei di Prato morta nella rsa Santissima Annunziata di Firenzuola

Venendo ai dati regionali, oggi in Toscana i casi di positività al coronavirus sono cresciuti di 1.929 (1.229 identificati in corso di tracciamento e 700 da attività di screening), scaturiti dall'analisi di 17.481 tamponi, con 7.590 soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.246 tamponi antigenici rapidi. I guariti sono stati 2.294 e questo fa sì che cali il numero degli attualmente positivi che sono oggi 52.724. I ricoverati sono 2.083 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 298 in terapia intensiva (2 in più). Situazione simile anche al Santo Stefano dove i posti letto occupati da pazienti cobid sono in area medica 131 e in terapia intensiva 29.

Oggi si registrano 51 nuovi decessi: 25 uomini e 26 donne con un'età media di 85,5 anni.