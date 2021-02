11.02.2021 h 16:00 commenti

Covid i nuovi contagi salgono a 63. Oggi per fortuna nessun decesso a Prato

Anche in Toscana sale il tasso di positività e a questo punto sembra certo il ritorno in zona arancione per la regione

Sono 63 i nuovi contagiati da coronavirus nella Provincia di Prato, quindi in crescita rispetto ai giorni scorsi, ma per fortuna oggi non si registrano decessi. Lo si ricava dai dati diffusi dalla Regione con il consueto bollettino. Resta fermo quindi a quota 298 il totale dei decessi registrati in provincia da inizio pandemia mentre sono stati in tutto 11.903 i pratesi che sono risultati positivi al Covid.

Cresce anche a livello di Toscana il numero dei casi di positività che sono oggi 894, scaturiti dall'analisi di 12.306 tamponi molecolari e 7.116 tamponi antigenici rapidi, di cui il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 9.940 i soggetti testati. Sette i nuovi decessi, con età media di 87,6 anni. I ricoverati negli ospedali toscani sono 808 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 120 in terapia intensiva (5 in più). La situazione a Prato vede 45 pazienti Covid in area medica, 18 in terapia intensiva al Santo Stefano. Sono invece 42 i ricoverati a La Melagrana e 18 al centro Pegaso nell'ex Creaf. Numeri che, come ormai sembra scontato, dovrebbero significare per la nostra regione il ritorno nella zona arancione. Da domani, intanto, i posti disponibili per i pazienti Covid al Santo Stefano aumenteranno di 12 unità, salendo fino a 62.