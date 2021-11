16.11.2021 h 12:16 commenti

Covid, i nuovi contagi nell'area pratese sono stati 12 e non sono segnalate vittime in provincia

Si conferma il rallentamento dei casi già registrato nei giorni scorsi, con l'incidenza settimanale che si mantiene ben lontana dalle soglie di attenzione

Dodici contagi e nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore. E' questa la situazione della provincia di Prato fotografata dal quotidiano bollettino della Regione sulla pandemia Covid. Si conferma, quindi, il rallentamento dei casi già registrato nei giorni scorsi, con l'incidenza settimanale che si mantiene ben lontana dalle soglie di attenzione, così come resta ampiamente sotto controllo la situazione dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle strutture sanitarie del territorio. I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono invece 305 su 36.336 test di cui 8.801 tamponi molecolari e 27.535 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,84% (3,7% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è maggiore (erano 291) a fronte però di un numero di test effettuati quasi triplicato (erano 12.688), di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è diminuito (era 2,29%). L'età media dei nuovi positivi è di 43 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 82 anni. Nessuno di loro, come detto, era residente a Prato. I ricoverati negli ospedali toscani sono 301 (4 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in più).

