06.09.2021 h 13:00 commenti

Covid, i nuovi contagi nell'area pratese scendono a 31. Per fortuna oggi nessun decesso

Il bilancio della pandemia nel bollettino della Regione. I ricoverati negli ospedali toscani sono 452 (2 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (2 in meno)

Tornano per fortuna a calare i casi di contagio da Covid in provincia di Prato, dopo la risalita dei giorni scorsi, dovuta anche al focolaio che si è sviluppato nella Rsa di Iolo ( LEGGI ). E per fortuna oggi la Regione e l'Asl non segnalano nessun decesso pratese dopo quello del 55enne comunicato nel bollettino di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 31 i nuovi casi nell'are pratese e 313 complessivamente in Toscana. In calo il numero di tamponi analizzati (5.212 molecolari e 1.794 antigenici rapidi), così il tasso di positività risale al 4,5% e all'11,9% per quanto riguarda le prime diagnosi.

I ricoverati negli ospedali toscani sono 452 (2 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano in Toscana quattro nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 77,8 anni (2 sono a Pistoia, 1 a Livorno, 1 a Arezzo).

L'età media dei 313 nuovi positivi è di 37 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 31% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

seguono aggiornamenti