05.12.2021 h 14:13 commenti

Covid, i nuovi contagi in provincia di Prato tornano sotto quota 20

Nelle ultime 24 ore i casi di positività accertati sono stati 19. Nello stesso arco di tempo, la Regione non segnala vittime nell'area pratese dove il totale dei decessi resta fermo a 655 da inizio pandemia

Tornano a calare in maniera decisa i casi di Covid a Prato che nelle ultime 24 ore sono stati 19, tornando così sotto la quota 20. La Regione, poi, non segnala nessun pratese tra le tre vittime citate nel bollettino odierno, si tratta di tre uomini con età media superiore agli 84 anni, residenti uno a Lucca e due a Pisa. Il totale dei decessi per Covid avvenuti a Prato resta così fermo a 655 da quando è iniziata la pandemia.

In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono stati 669 trovati dall'analisi di quasi 32mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività si attesta al 2,1%, l'8% se condideriamo solo le prime diagnosi. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Sotto controllo la situazione negli ospedali della regione dove i ricoverati sono 299 (4 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (stabili).