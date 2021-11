05.11.2021 h 12:28 commenti

Covid, i nuovi contagi giornalieri a Prato tornano sopra quota 50

Nelle ultime 24 ore sono state 52 le positività accertate nell'area pratese dove non ci sono state vittime

Salgono i nuovi contagi Covid a Prato che nelle ultime 24 ore sono stati 52, un numero che non si vedeva da settimane. Per fortuna il bollettino della Regione non segnala nessun nuovo decesso nell'area pratese, dove il conteggio da inizio pandemia resta fermo a 646 vittime. In Toscana, invece, ci sono stati tre decessi: un uomo e due donne (residenti a Firenze, Massa Carrara e Pisa) con un'età media di 68 anni.

I nuovi casi di positività in regione sono 381 su 30.949 test di cui 7.959 tamponi molecolari e 22.990 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,23% (4,2% sulle prime diagnosi). Il rilevamento è in linea con quello di ieri: i nuovi casi ieri erano stati 385 su 29.755 esami totali effettuati di cui 8.918 tamponi molecolari e 20.837 test rapidi e anche il tasso dei nuovi positivi era stato simile, di poco più alto a 1,29%.

Lieve calo tra i ricoverati negli ospedali toscani, che oggi sono 298 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (in questo caso uno in più).