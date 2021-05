03.05.2021 h 13:38 commenti

Covid, i nuovi contagi a Prato sono 33, mai così pochi dallo scorso febbraio

La Regione segnala purtroppo, però, altre tre vittime in provincia che portano il totale da inizio pandemia a 515. Casi in calo anche in Toscana dove tornano a salire leggermente i ricoveri negli ospedali

Scendono in maniera netta i nuovi casi di contagio da coronavirus a Prato, che oggi sono 33. Purtroppo, però, ci sono altre tre vittime del Covid in provincia, con il totale da inizio pandemia che sale a 515 decessi. Tornando ai nuovi casi positivi, era dallo scorso 9 febbraio che Prato non ne contava così pochi: in quella occasione erano stati 29. Si abbassa notevolmente, quindi, anche l'incidenza settimanale dei contagi ogni centomila abitanti. In Toscana i nuovi casi registrati nelle 24 ore, invece, sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (15,7% sulle prime diagnosi). I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.555 (9 in più rispetto a ieri), di cui 249 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano in totale 29 nuovi decessi in tutta la regione, con un'età media di 75,3 anni. seguono aggiornamenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus