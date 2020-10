Dopo due giorni funestati dalle vittime, oggi 23 ottobre per fortuna non si registrano decessi attribuiti al Covid a Prato, dove però c'è un balzo di casi positivi, che sono 98 in più. Mai finora si era sfiorata la quota 100. Il conteggio risente sicuramente del ritardo accumulato nei giorni scorsi nell'elaborazione dei test nel laboratorio dl SantoSstefano, dove erano in via di esaurimento i puntali necessari ad analizzare i tamponi ( LEGGI ). Ritardo che ieri aveva provocato anche la dura presa di posizione del sindaco con l'Asl che ha garantito un riallineamento nel giro di pochi giorni. Così tra i casi odierni ci sono sicuramente tamponi eseguiti la scorsa settimana e solo adesso analizzati. Resta il fatto che anche a Prato la pressione sull'ospedale sta crescendo, al punto che l'Asl sta correndo ai ripari con l'allestimento di nuovi reparti dedicati ( LEGGI ).