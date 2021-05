18.05.2021 h 14:17 commenti

Covid, i nuovi contagi a Prato scendono a 34. Ci sono quattro vittime

Dati positivi anche nel resto della Toscana dove i ricoverati negli ospedali calano sotto la soglia dei mille per la prima volta da molte settimane

Cala in maniera decisa il numero dei nuovi contagiati sia a Prato (oggi sono 34) sia in Toscana (291 nel complesso). Purtroppo, però, la Regione segnala per oggi quattro nuovi decessi nell'area pratese su un totale di 18 registrati in Toscana. I quattro decessi segnalati a Prato non sono avvenuti tutti ieri, come specifica l'Asl: si tratta di un 51enne che abitava a Carmignano, di una donna di 61 di Vernio e di un uomo di 89 anni di Vaiano, tutti deceduti in ospedale. C'è poi un uomo di 63 anni di Prato morto a casa. Continua quindi la discesa dell'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti che oggi è a 156 ma al contempo cresce il numero dei pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati infettati: da inizio pandemia sono 571.

I positivi sono scaturiti dall'analisi di poco meno di 20mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi, l'1,5% dei quali è risultato positivo. Il tasso di positività sale al 4,7% se si considerano solo le prime diagnosi. Buone notizia anche sul versante degli ospedali dove i ricoverati in Toscana scendono sotto la soglia dei mille: per l'esattezza sono sono 969 (62 in meno rispetto a ieri), di cui 167 in terapia intensiva (11 in meno). In calo anche i ricoveri a Prato dove oggi abbiamo al Santo Stefano 83 pazienti Covid in area medica e 11 in terapia intensiva (rispettivamente meno 9 e meno 3 sul giorno precedente). Per le cure intermedie sono 29 i ricoveri al Centro Pegaso, 9 alla palazzina del vecchio ospedale e 41 a La Melagrana. L'età media dei 291 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa, mentre quella dei deceduti è di 73,8 anni.