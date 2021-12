22.12.2021 h 12:10 commenti

Covid, i nuovi contagi a Prato restano sopra quota cento e c'è una nuova vittima

Nelle ultime 24 ore in provincia accertati 114 casi di positività (tre meno di ieri) mentre la Toscana torna oltre i 2mila contagiati in un solo giorno, cosa che non accadeva dal novembre dello scorso anno

Restano sempre sopra quota 100 i nuovi contagi da Covid in provincia di Prato con una leggera diminuzione rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati infatti 114, tre in meno rispetto al giorno precedente. Oggi, però, la Regione segnala purtroppo anche una vittima pratese (una 80enne che era ricoverata al Santo Stefano) tra le cinque registrate in Toscana, tutte donne con età media di poco superiore ai 79 anni. Oltre che a Prato, gli altri decessi riguardano le province di Firenze e di Siena con due vittime ciascuna. Per Prato è il morto numero 659 da quando è scoppiata la pandemia.

Sono stati invece 2.038 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana, mai così tanti da novembre 2020, su 43.963 test di cui 16.022 tamponi molecolari e 27.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (15,7% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in netta crescita (erano 1.316), a fronte di un minor numero di test (erano 48.847) e il tasso di positività è aumentato (era 2,69%). "Oggi i nuovi positivi tornano sopra i 2mila casi - sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani sui social -, è il momento di essere responsabili e non abbassare la guardia".

E crescono anche i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 437 (13 in più rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (3 in più).

seguono aggiornamenti