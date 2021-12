24.12.2021 h 13:24 commenti

Covid, i nuovi contagi a Prato restano sopra quota 200. In Toscana record da inizio pandemia

Le positività crescono ma, al momento, resta bassa la curva dei decessi (ieri tre in tutta la Regione, nessuno pratese) e anche gli ospedali non sono ancora sotto pressione nonostante aumentino i ricoveri

Continuano a crescere i contagi da Covid sia a Prato sia in Toscana, dopo il forte rialzo degli ultimi giorni. Ma, fortunatamente, alla crescita esponenziale dei positivi al momento non corrisponde quella dei decessi, con la curva che resta bassa, e anche quella delle ospedalizzazioni.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività accertati in provincia di Prato sono stati 234, in leggera crescita rispetto al giorno precedente. I nuovi in Toscana sono stati invece 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi). Si tratta del record dei casi giornalieri da inizio pandemia, il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787. L'età media dei nuovi contagiati è di 37 anni.

Tre le vittime in Toscana: tutte e tre donne con età media di 77 anni. Nessuna di loro era residente a Prato.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono 484 (31 in più rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in più).