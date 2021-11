15.11.2021 h 12:27 commenti

Covid, i nuovi casi di positività a Prato sono venti e non è segnalato nessun decesso

I numeri del bollettino emesso dalla Regione danno conto di una situazione ancora sotto controllo sia in provincia sia in Toscana, dove gli ospedali sono molto lontani dalle soglie di allarme per l'occupazione dei posti letto

Anche oggi non sono segnalati decessi per Covid a Prato dove i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono stati 20. Un numero in linea con la media di incidenza settimanale che per la nostra provincia si attesta intorno alla soglia dei 60 casi settimanali ogni centomila abitanti, lontanissima dalla provincia più colpita d'Italia che resta quella di Trieste con oltre 630 casi settimanali.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono invece 291 su 12.688 test di cui 5.909 tamponi molecolari e 6.779 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,29% (6,6% sulle prime diagnosi). I nuovi positivi sono in calo rispetto alle 24 ore precedenti (erano stati 433) ma su una base di un numero di tamponi e test rapidi nettamente inferiore, peraltro il tasso risale in modo netto (ieri era all'1,52%). L'età media dei nuovi positivi è di 38 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

In tutta la Toscana, purtroppo,si registrano quattro nuovi decessi, tutti uomini, con età media di 72,5 anni, residenti due a Pistoia, uno a Lucca e uno a Siena. I ricoverati negli ospedali della regione sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno). A Prato, invece, ci sono 23 pazienti al Santo Stefano (tre dei quali in terapia intensiva) e 6 al Centro Pegaso. Una situazione, anche in questo caso, che resta ben al di sotto dei livelli di guardia e lontanissima da quanto avveniva esattamente dodici mesi fa in questo periodo, quando anche il Santo Stefano era in forte difficoltà al punto che proprio in questi giorni era stato deciso dalla Regione di trasformare l'ex Creaf in una struttura sanitaria, che venne poi inaugurata l'8 dicembre 2020.