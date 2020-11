Tornano a salire in maniera decisa i nuovi casi positivi al coronavirus a Prato che oggi 5 novembre, secondo il bollettino diramato dalla Regione Toscana, sono 302. L'Asl Toscana Centro, invece, ne segnala quasi cento in meno, fermandosi a 215. La differenza, forse, si spiega con l'inserimento da parte della Regione di 373 casi del 3 novembre che sarebbero stati conteggiati solo dall'Asl Toscana Centro per le province di Prato, Pistoia e Firenze e non nel riepilogo regionale.Tenendo per buono il numero fornito dalla Regione, che è poi quello trasmesso al Governo, mai fino ad ora si erano registrati in provincia così tanti tamponi positivi. Di sicuro a fare alzare il numero hanno contribuito i focolai riscontrati nelle rsa Margherita di Paperino, di San Quirico e di Sasseta, dove circa metà degli ospiti e degli operatori è risultata positiva ( LEGGI ). Sale quindi a 4.645 contagi il totale a Prato da quando è iniziata l'epidemia. Sul fronte delle vittime, dopo il pasticcio di ieri quando erano stati annunciati nove decessi mentre in realtà era uno solo, il bilancio della Regione parla di un decesso a Prato. Per l'Asl si tratta di una donna di 87 anni che era ricoverata al Santo Stefano. Non è stato ancora conteggiato tra le vittime Duccio Cipriani, personaggio di spicco nella vita cittadina deceduto stanotte dopo essere stato contagiato ( LEGGI ).