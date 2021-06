16.06.2021 h 13:34 commenti

Covid, i nuovi casi a Prato sono quattro, mai così pochi dal 29 settembre. C'è però anche una vittima

Prosegue il calo della curva pandemica. Il decesso pratese è quello di un uomo di 52 anni. In tutta la Toscana i contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 106

Scendono ancora i nuovi casi di contagio da Covid a Prato, che nelle ultime 24 ore sono state appena 4, cifra che fa tornare indietro al 29 settembre, quando i casi furono tre e ancora non era iniziata la seconda ondata. Purtroppo, però, oggi la Regione segnala una vittima pratese, dopo alcuni giorni senza decessi in provincia. Si tratta di un uomo di 52 anni che era ricoverato al Santo Stefano. E' uno dei sei morti per Covid in Toscana che si leggono nel bollettino che fa il punto sulla pandemia e fa salire il totale delle vittime pratesi a 595 da quando è scattata l'emergenza.

I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono stati invece 106 su 15.191 test di cui 7.388 tamponi molecolari e 7.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,1% sulle prime diagnosi).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 223 (17 in meno rispetto a ieri), 50 in terapia intensiva (4 in meno).

