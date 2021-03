E' durata appena un paio di giorni la tregua sul fronte della pandemia Covid per Prato e provincia. I numeri contenuti nel bollettino di oggi della Regione sono di nuovo drammatici: sono infatti 184 i nuovi casi di contagio registrati nell'area pratese e cinque i decessi, con il totale da marzo che sale a 361 vittime. Sono tutti uomini gli ultimi decessi in provincia e tutti erano ricoverati al Santo Stefano: si tratta di un 95enne di Poggio a Caiano, di tre pratesi di 69, 75 e 88 anni e di un uomo di Montemurlo di 75 anni. Quest'ultimo è la venticinquesima vittima montemurlese dall'inizio della pandemia. Il sindaco Simone Calamai lo ha ricordato con parole commosse: "Si chiamava Mauro Bolognini (foto in basso), ed è stato titolare dal 1968 della carrozzeria Primacar di via Alfieri a Montemurlo. Una persona conosciutissima in città. Mauro Bolognini stava bene - ricorda il sindaco -, era un uomo attivo e dinamico, solo che quindici giorni fa aveva avuto un piccolo incidente nel bosco e l'ecchimosi ad una gamba e qualche linea di febbre avevano spinto il medico di famiglia a richiedere approfondimenti in ospedale. Purtroppo, però, con il ricovero era giunta anche la notizia della scoperta del Covid. In pochi giorni la malattia si è aggravata e ieri a causa di complicanze respiratorie Mauro Bolognini si è spento".Il trend della scorsa settimana, che aveva portato tutto il territorio provinciale in zona rossa, sembra quindi proseguire. Continua a restare molto critica la situazione delle strutture sanitarie pratesi. L'Asl ha attivato altri sette letti in area medica per pazienti Covid e tutti sono stati subito occupati: adesso sono 156 (15 ricoveri in più rispetto a domenica), sono invece 19 i posti occupati in terapia intensiva dove ne resta libero solo uno. Tutti presi anche i letti delle cure intermedie con 42 pazienti a La Melagrana e 37 al Centro Pegaso all'ex Creaf.