Covid, i numeri della pandemia a Prato restano bassi e sotto controllo

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 16 nuovi contagi e nessun decesso con l'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti che è la seconda migliore della Toscana

Sedici nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore e anche oggi nessun decesso segnalato nell'area pratese. La curva della pandemia continua fortunatamente a restare bassa a Prato che vanta una delle incidenze settimanali di casi ogni centomila abitanti tra le più basse della regione con la sola provincia di Arezzo che ha dati più bassi.

In Toscana, invece, i casi di positività al coronavirus scoperti nell'ultimo giorno sono stati 385 con l’età media dei contagiati che è di 43 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più. Si registrano purtroppo due decessi, uno a Firenze l'altro a Massa Carrara: si tratta di due donne, con un'età media di 86 anni.

Oggi sono stati eseguiti 8.562 tamponi molecolari e 20.026 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,3% è risultato positivo, mentre il tasso sulle prime diagnosi è al 4,7%. I ricoverati negli ospedali della regione sono 270 (1 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (3 in più).