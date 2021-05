21.05.2021 h 15:25 commenti

Covid, i contagi settimanali a Prato calano di 159 unità ma anche oggi c'è una vittima

Il report della Regione segnala 51 casi pratesi nelle ultime 24 ore e 346 dallo stesso giorno dell'altra settimana, la precedente erano stati 505, mentre quella ancora prima 553

Sono 51 i nuovi contagi da Covid in provincia di Prato su un totale di 392 registrati, nelle ultime 24 ore, in Toscana. Purtroppo è pratese anche una delle 11 vittime segnalate nel bollettino quotidiano della Regione che disegna l’andamento della pandemia: si tratta di un 74enne di Montemurlo, deceduto al Santo Stefano. I morti totali nell'area pratese salgono così a 574.

Tornando ai contagi, questi sono leggermente inferiori a ieri quando erano stati 56 e continua a scendere l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti, che oggi è di 135 casi. Un segnale incoraggiante nel trend dei casi arriva dal conteggio dei contagi settimanali in provincia di Prato: da venerdì scorso a oggi sono stati in totale 346, contro i 505 della settimana precedente e i 553 di quella ancora prima.

In tutta la regione il tasso di positività odierno è dell'1,9% (5,4% sulle prime diagnosi) su un totale di poco più di 20.500 tamponi analizzati.

Negli ospedali toscani continuano a svuotarsi le corsie occupate dai pazienti Covid: i ricoverati sono oggi 837 (40 meno rispetto a ieri), di cui 148 in terapia intensiva (10 in meno). A Prato ci sono 72 pazienti Covid nell'area medica del Santo Stefano e 13 in terapia intensiva. Occupati, poi, 40 posti letto a La Melagrana e 21 al Centro Pegaso mentre non ci sono più pazienti Covid nella palazzina del vecchio ospedale. Crescono anche i guariti, altri 955, e raggiungono quota 219.845: il 92,1 per cento dei casi fino ad oggi registrati in Toscana.