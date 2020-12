12.12.2020 h 14:30 commenti

Covid, i contagi restano bassi ma anche oggi ci sono tre vittime a Prato

Il bollettino della Regione segnala 32 nuovi casi in provincia e 574 in tutta la Toscana, che resta in zona arancione. Giani critica il governo: "Decisione ingiusta ed immotivata"

Si mantiene bassa anche oggi la curva dei contagi a Prato con 32 nuovi casi segnalati nel bollettino della Regione. Purtroppo, però, si allunga l'elenco delle vittime del covid con altri tre decessi. Si tratta di una donna di 86 anni e di due uomini, entrambi di 69 anni. Sono tutti morti al Santo Stefano dove erano ricoverati.

Prosegue, quindi, il trend degli ultimi giorni con un numero di contagiati che si mantiene molto al di sotto dei record fatti segnare nelle fasi più acute della seconda ondata, ma con altre morti che vanno ad aggiungersi al triste elenco, giunto adesso a 217 vittime da inizio epidemia.

In Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 574 con età media di 49 anni circa. Anche qui in linea con i giorni passati in uno scenario che vede, però, la nostra regione ancora in zona arancione, nonostante gli auspici e le speranza di molti, a partire dal presidente Eugenio Giani, che non ha mancato di criticare la scelta del governo: "Voglio dire che ritengo questa decisione ingiusta ed immotivata - afferma Giani - e non rende merito al lavoro fatto soprattutto dai toscani con i loro comportamenti, dalle istituzioni e dai dati che abbiamo: da lunedì ad oggi la media è sempre stata questa, circa 500 persone contagiate al giorno".

Anche oggi guariti sono 2.271 in più, con i ricoverati che continuano a scendere negli ospedali toscani: oggi sono 1.449 (60 in meno rispetto a ieri), di cui 228 in terapia intensiva (13 in meno). Al Santo Stefano ci sono 106 pazienti covid nei reparti ordinari e 13 in terapia intensiva. Sono invece 31 i ricoverati nella palazina dell'Ex Misericordia e Dolce e 39 a La Melagrana di Narnali. Purtroppo, oggi si registrano in totale 35 decessi: 22 uomini e 13 donne con un'età media di 78,5 anni.

Venendo ai tamponi eseguiti questi sono stati 12.697, di cui il 4,5% positivo. Sono invece 4.008 i soggetti testati e 3.875 tamponi antigenici rapidi fatti oggi.