19.09.2020 h 16:02 commenti

Covid, i cinesi hanno fretta di fare il tampone. In via Pistoiese centro mobile organizzato dalla comunità

Anche oggi tre dei sette tamponi positivi registrati a Prato sono di cittadini orientali. Il servizio, a pagamento, sarà gestito da Croce Rossa e Diagnosys. La consigliera comunale Sciumbata: "Cerchiamo di riportare la tranquillità"

Sono sette i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati nella provincia di Prato nelle ultime 24 ore.

In tutta la Toscana sono 143 in più. I nuovi casi pratesi portano a 790 il totale dei positivi da inizio epidemia nel territorio provinciale mentre in tutta la Toscana sono 13.665. I sette sono tutti asintomatici e si trovano isolati a casa. Tra loro non ci sono minori e tre sono di origine cinese.

Un dato, seppur minimo, che non aiuterà a riportare la calma all'interno della comunità orientale, da giorni in fibrillazione per l'incremento dei contagi al suo interno tanto da disertare quasi completamente le scuole di ogni ordine e grado. Una situazione complessa che ieri ha portato anche a un confronto aperto tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti di dieci associazioni culturali cinesi.

Ed è la stessa comunità che in queste ore si sta mettendo in moto per effettuare il maggior numero possibile di tamponi a pagamento (86 euro come indicato dalla Regione) in modo da tranquillizzare i connazionali. Con l'appoggio dei consiglieri comunali della lista Biffoni, Rosanna Sciumbata e Marco Wong che è di origine cinese, e la collaborazione di Croce Rossa e del centro Diagnosys, già domani mattina saranno effettuati circa 150 tamponi ad altrettanti cinesi che attraverso reti interne alla comunità orientale e We Chat, ne hanno fatto richiesta.

L'operazione sarà ripetuta martedì pomeriggio e in altre date che ancora non sono state definite. Il luogo scelto è il cuore del quartiere ad alta presenza cinese. La postazione infatti si troverà all'aperto in via Castagnoli all'angolo con via Pistoiese. Le associazioni cinesi hanno organizzato il servizio in modo da avere accessi scaglionati senza assembramenti e che il richiedente arrivi con documento d'identità e modulo prestampato già compilato.

Sciumbata, che è anche medico e vicepresidente dell'ordine, darà una mano a effettuare i tamponi. "Abbiamo subito dato il sostegno a questa iniziativa della comunità cinese - spiega la consigliera comunale - perchè la riteniamo utile a riportare la tranquillità. In questi giorni i centri analisi sono presi d'assalto. E' giusto intervenire per dare una mano".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus