Covid, giù contagi e posti letto occupati in ospedale ma anche oggi due vittime a Prato

Nelle ultime 24 ore sono stati 479 i nuovi casi di positività a Prato e 6.648 in Toscana trovati dall'analisi di 15.723 tamponi molecolari e 40.475 antigenici rapidi

Si allunga l'elenco delle vittime del Covid in provincia di Prato. Il bollettino di oggi sulla pandemia, emesso dalla Regione, segnala il decesso di due donne che erano risultate positive al tampone: una 99enne deceduta al proprio domicilio e una 75enne che era ricoverata al Santo Stefano. Con loro sale a 712 il numero totale delle vittime del Covid nell'area pratese da inizio pandemia. Nell'intera Toscana oggi si registrano 30 nuovi decessi: 11 uomini e 19 donne con un'età media di 86,4 anni (8 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 4 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 4 a Siena).

Se il numero dei decessi resta purtroppo ancora alto, continua invece il rallentamento delle curve per tutti gli altri indicatori, a partire da quello più importante, vale a dire l'occupazione dei posti letto negli ospedale della regione: oggi i pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 1.391 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 91 in terapia intensiva (5 in meno). Bisogna anche ricordare che, ad eccezione delle terapie intensive, negli altri casi quasi la metà dei ricoverati sono arrivati in ospedale per altri motivi e solo al momento del tampone hanno scoperto la positività. In altre parole il ricovero non è dovuto a complicanze legate al Covid ma ad altre patologie o infortuni.

Sul fronte dei nuovi contagi, nelle ultime 24 ore sono stati 479 a Prato e 6.648 in Toscana trovati dall'analisi di 15.723 tamponi molecolari e 40.475 antigenici rapidi, di cui l'11,8% è risultato positivo. Con le 14.831 guarigioni accertate nelle ultime 24 ore il numero attuale di positivi in Toscana scende a 123.255, -6,2% rispetto a ieri.