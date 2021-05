05.05.2021 h 16:21 commenti

Covid, giornata nera per Prato: altri otto decessi oltre a don Mauro Rabatti

Pesantissimo il bilancio che si ricava dal bollettino della Regione. Tornano a crescere anche i nuovi contagi che sono 115: nell'area pratese il 15% dei casi totali di tutta la Toscana

Torna a farsi pesante il bilancio del Covid a Prato con gli 8 decessi segnalati dalla Regione, ai quali va aggiunto quello di don Mauro Rabatti, parroco di Santa Lucia, morto stamani ( LEGGI ) e non ancora conteggiato nel bollettino ufficiale. E anche i nuovi contagi, dopo qualche giorno di tregua, tornano a salire con 115 casi che rappresentano da soli il 15% del totale di quelli registrati in tutta la Toscana, oggi 744 su quasi 27mila tamponi analizzati. Risale anche l'incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti, che oggi è a quota 218.

Con le ultime vittime il totale dei pratesi deceduti dopo aver contratto il Covid sale a 526. Nel bollettino dell'Asl sono conteggiati due anziani deceduti nella propria casa: un 77enne di Poggio a Caiano e una donna di Prato 95 anni. E' morto invece a Careggi, dove era ricoverato, un 75enne pratese. Gli altri cinque decessi sono avvenuti al Santo Stefano: si tratta di una donna di 99 anni e di quattro uomini, rispettivamente di 79, 81, 87 e 88 anni. Sono invece 35 i morti segnalati per oggi in tutta la Toscana.

I ricoverati negli ospedali toscani sono 1.447 (56 in meno rispetto a ieri), di cui 229 in terapia intensiva (8 in meno). Questa la situazione a Prato: al Santo Stefano 129 pazienti in area medica e 14 in terapia intensiva; 42 i posti occupati a La Melagrana, 23 alla palazzina del vecchio ospedale e 49 al Centro Pegaso.