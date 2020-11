Calano sotto quota 200 i nuovi casi di Covid a Prato, e anche in Toscana la crescita sembra frenare tornando dopo molti giorni sotto i duemila nuovi contagiati. Resta però ancora molto alto il bilancio delle vittime, con 51 decessi, tre dei quali registrati a Prato. si tratta di una donna di 67 anni di Carmignnao che era ricoverate alle cure intermedie di San Marcello Pistoiese, un uomo di 84 anni morto alla Rsa Margherita euna donna di 94 anni deceduta al Santo Stefano.

E' quanto si ricava dal quotidiano bollettino della Regione che traccia la situazione alle 12 di oggi 19 novembre, rispetto alla stessa ora di ieri. Intanto, c'è da registrare la brusca frenata nell'incremento dei nuovi positivi che oggi sono 179. E' il comune di Prato ad avere il numero più alto di nuovi casi con 137. Seguono Carmignano con 15, Montemurlo 12, Poggio a Caiano 7, Vaiano 6, Cantagallo 2 e Vernio 1. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se si tratta di un rallentamento episodico oppure se il trend sta migliorando, anche in virtù dei provvedimenti di chiusura previsti dalla zona rossa.

Di sicuro anche la Toscana fa registrare un dato positivo con i nuovi casi che sono 1.972 a fronte di un numero di tamponi sempre molto alto: sono stati 17.830, di cui l’11,1% positivo. Sono, invece, 8.244 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo) dei quali il 23,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.616 tamponi antigenici rapidi. I guariti sono 1.907 in più rispetto a ieri, mentre anche il trend di occupazione dei posti letto sembra dare segni di rallentamento: oggi i ricoverati sono 2.101 (14 in più rispetto a ieri), di cui 287 in terapia intensiva (5 in più). Simile la situazione di Prato con 141 pazienti nel reparto covid (meno 7 rispetto a ieri) e 30 nella terapia intensiva covid, uno in più. Sono invece pieni La Melagrana, 42 letto occupati su 42, e l'ex palazzina Ovest con 35 posti occupati su 36.

Pesante, come detto, il bilancio delle vittime con 51 nuovi decessi: 26 uomini e 25 donne con un'età media di 82,2 anni. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore, viene comunque specificato, si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse e non ancora registrate.