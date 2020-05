05.05.2020 h 17:17 commenti

Covid, focus sui bilanci delle partecipate del Comune in commissione Controllo e garanzia

Dopo due mesi di stop, riprendono i lavori della commissione presieduta da Leonardo Soldi: "Si profila purtroppo il rischio che le sofferenze finanziarie attuali pregiudichino la sopravvivenza di alcune di queste realtà"

E' il Museo del Tessuto l'ente culturale che patirà di più l'emergenza Coronavirus in termini economici. Tra quelli partecipati o controllati dal Comune di Prato, infatti, è quello con le entrate commerciali più alte. Di conseguenza la chiusura forzata e la conseguente lenta ripresa legate alle misure di contenimento del Covid, peseranno di più sui conti.

Farà il punto sullo stato di salute di questa realtà ma anche sulle altre società controllate dal Comune di Prato, la commissione 6, Controllo e garanzia. Lo annuncia il suo presidente, Leonardo Soldi della Lega che per scelta ha sospeso l'attività per tutta la durata della fase 1, dal 9 marzo: "Ho ritenuto fosse la scelta più opportuna affinché tutte le risorse dell’amministrazione comunale fossero concentrate nella gestione della crisi. Adesso - spiega Soldi - è necessario riprendere il lavori. Tenuto conto delle nuove priorità ho predisposto, già da ieri, l’organizzazione di un ciclo di incontri ad hoc che avrà come tema l’analisi degli effetti che la crisi sanitaria globale ha avuto, sia sulle aziende partecipate o controllate dall’ente sia sulle istituzioni di diverso genere come ad esempio quelle culturali, se è vero che esse restituiscono un servizio meno essenziale dal punto vista pratico altresì ce ne rendono un altro altrettanto importante dal punto di vista identitario, cito fra tutti il Museo del Tessuto. Si profila purtroppo uno scenario molto preoccupante, il rischio che le sofferenze finanziarie attuali pregiudichino la sopravvivenza di alcune di queste realtà è concreto per cui si rende necessario accendere un faro su di esse. Quella del controllo dei bilanci e della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, rappresenta una delle funzioni portanti della sesta commissione, sono certo che la commissione tutta, maggioranza e minoranza di cui io come presidente sono espressione, darà il suo contributo nell’interesse della città".