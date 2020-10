09.10.2020 h 17:11 commenti

Covid, focolaio in una rsa. Tamponi a tappeto per tutti gli ospiti e gli operatori

Accertati cinque positivi a Villa Amelia, con uno che ha avuto bisogno di ricovero in ospedale. In totale oggi a Prato sono 33 i nuovi contagi rispetto a ieri. Ci sono anche quattro minori



Tra i nuovi positivi ci sono anche quattro minori. Proprio stamani a Vernio è stata messa in isolamento una prima media dell'istituto Pertini ( Si mantiene alto il numero di nuovi contagiati dal Covid a Prato: sono 33 in più rispetto a ieri secondo quanto rilevato dal bollettino quotidiano della Regione, con il numero totale da inizio epidemia che arriva a 1.094. A preoccupare i vertici sanitari un focolaio accertato nella Rsa Villa Amelia alle Badie dove, dopo la scoperta di cinque casi (uno con bisogno di ricovero in ospedale), è stato fatto il tampone a tutti gli ospiti e gli operatori, in totale un centinaio di persone. La risposta è attesa nelle prossime ore. Intanto è stato attivato il Gruppo di intervento rapido ospedale territorio (Girot) come previsto in questi casi. I cinque positivi sono tutti anziani ospiti della struttura che, nella giornata di ieri, hanno avuto la febbre. da qui la decisione di effettuare i controlli con il tampone che hanno dato esito positivo. La struttura ha immediatamente chiuso l'accesso agli estranei con la sospensione delle visite dei parenti, mentre i quattro ospiti positivi sono stati isolati.

A favorire l'accertamento di così tanti casi di positività contribuisce sicuramente l'alto numero di tamponi che ormai viene eseguito ogni giorno. In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati 10.781 in più rispetto a ieri. Restando in campo regionale, oggi si aggiungono 483 casi in più rispetto a ieri (289 identificati in corso di tracciamento e 194 da attività di screening). L'età media è di 45 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 71% è risultato asintomatico, il 13% pauci-sintomatico. Delle 483 positività odierne, 33 sono suore che risiedono in un convento. In leggera crescita i ricoveri in ospedale: oggi in tutta la regione sono 170 (11 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano, purtroppo, anche tre nuovi decessi: due uomini e una donna delle province di Firenze e Massa Carrara.