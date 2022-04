28.04.2022 h 11:45 commenti

Covid, ecco come si riorganizzano le strutture sanitarie per far fronte alla carenza di letti

Molti pazienti hanno negativizzazioni veloci e di conseguenza è necessario spostarli dai settori Covid. Per questo alla Melagrana il pian terreno è stato trasformato "a pulito"

L’assetto delle strutture Covid cambia nuovamente in funzione dell’andamento della pandemia ma anche del comportamento dell’infezione. Rispetto alle ondate passate, ora i pazienti positivi si negativizzano velocemente, probabilmente perché la loro carica virale è bassa.

Spesso però le loro condizioni di salute non rendono ancora possibile le dimissioni e quindi è necessario avere a disposizione più letti di degenza no Covid. Per questo il centro La Melagrana di Narnali da qualche giorno ha dedicato 12 dei 42 letti Covid per i pazienti che si negativizzano. Lo spazio scelto è al pian terreno dell’edificio in modo da tenere separati i percorsi. Viene utilizzato anche dal Santo Stefano dove restano attivi due settori Covid per un totale di 42 letti di cui 36 occupati (più 3 su 9 in terapia intensiva). Anche qui la negativizzazione veloce, spesso su pazienti ricoverati per altri problemi e a cui viene scoperto il Covid con il tampone d’ingresso in ospedale, rende la ricerca di un letto “pulito” ancora più complessa rispetto alla già difficile ordinarietà dettata dalle dimensioni non adeguate dell’ospedale.

La prima conseguenza è l'ingolfamento del pronto soccorso che si ritrova a dover gestire pazienti a cui è già stata fatta la diagnosi e che attendono un letto per il ricovero. Si arriva anche a 40 pazienti in "stand by" con attese che si aggirano anche attorno alle 48 ore, soprattutto se l'arrivo in pronto soccorso è nei festivi. Nei giorni rossi del calendario infatti, negli altri reparti si dimezza il numero dei medici a disposizione e, di conseguenza, il numero delle dimissioni. Il pronto soccorso invece funziona allo stesso ritmo sette giorni su sette e per non ritrovarsi a gestire pazienti "non più suoi", dovrebbe avere a disposizione circa 25 letti liberi al giorno. Numero utopistico nell'era Covid e considerando che c'è da fare spazio anche ai ricoveri programmati e ai trasferimenti interni.

Diamo uno sguardo ai numeri delle dimissioni forniti dalla direzione sanitaria. Sono il frutto di una media effettuata su marzo e sulla prima settimana di aprile su tutti i reparti fatta eccezione, ovviamente per il pronto soccorso e il suo reparto Obi. In mezzo alla settimana siamo attorno alle 50 dimissioni al giorno di circa la metà in area medica, quella più interessata dagli arrivi dal pronto soccorso. In particolare il lunedì ne abbiamo 42 di cui 24 in area medica, il martedì 51 e 27, il mercoledì 50 e 29, il giovedì 42 e 25, il venerdì 56 e 28, giorno con i numeri più alti. Il sabato inizia la discesa, un po' come il lunedì la risalita: 46 dimissioni di cui 25 in area medica. Ed ecco la domenica: 27 dimissioni in tutto l'ospedale di cui solo 11 in area medica. E' il collo di bottiglia che fa saltare il sistema in un ospedale piccolo rispetto a un territorio complesso e di oltre 220mila abitanti. In attesa che sia pronta la nuova palazzina con altri 112 posti letto, l'Asl Toscana centro e la Regione corrono ai ripari con una nuova organizzazione interna del lavoro che partirà da giugno e che riguarderà tutti gli ospedali. D'altronde lo stato di assedio dei sanitari che operano nei pronto soccorso, tocca l'apice al Santo Stefano ma riguarda in generale tutti i presidi. L'idea del dipartimento delle specialistiche mediche, guidato da Giancarlo Landini, in collaborazione con quello d'emergenza urgenza, è di una presa in carico "precoce" del paziente da parte dei medici di medicina interna o delle specialistiche, in attesa del letto ai piani superiori. Questo dovrebbe permettere ai medici del pronto soccorso di dedicarsi solo ai nuovi accessi e a dare una diagnosi a chi ancora non ce l'ha.

(e.b.)