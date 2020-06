11.06.2020 h 16:10 commenti

Covid, è una donna di 86 anni di Prato l'unica vittima di oggi in Toscana

In città e in provincia non si segnalano nuovi casi di contagio, mentre in tutta la regione sono risultati 10 tamponi positivi in più sui 3.408 che sono stati analizzati nelle ultime 24 ore

E' una donna di 86 anni residente a Prato l'unica vittima di oggi, 1 giugno, in Toscana segnalata nel bollettino della Regione sull'emergenza Covid. L'anziana era risultata positiva al tampone del coronavirus ed è la vittima numero 49 per la provincia di Prato, dove oggi non ci sono nuovi casi di contagio. Il totale da inizio epidemia resta così fermo a 569 positivi. Sono invece 10 in più rispetto a ieri i tamponi positivi in Toscana, a fronte di 3.408 che sono stati analizzati nei vari laboratori. Considerando i 27 guariti in più nelle ultime 24 ore, ad oggi gli attualmente positivi al coronavirus in tutta la regione sono 521. Di questi 464 sono in isolamento a casa e 57, di cui 15 in terapia intensiva, ricoverati negli ospedali.

