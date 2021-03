28.03.2021 h 13:18 commenti

Covid, è una domenica nera per Prato: sono sei le vittime della pandemia

Sale a 404 il totale dei pratesi morti dopo essere stati infettati dal coronavirus. E resta alto il numero di nuovi contagi, che nelle ultime 24 ore sono stati 171. Tra i deceduti anche il noto medico e sportivo Marco Toccafondi

E' un'altra domenica nera per Prato sul fronte dell'emergenza pandemia. Secondo quanto comunicato dalla Regione nel bollettino odierno, sono infatti sei le vittime pratesi su un totale di 27 registrate in tutta la Toscana. L'area pratese è quella che ha fatto registrare più morti. Con gli ultimi decessi sale a 404 il totale delle persone morte in provincia di Prato da marzo dello scorso anno, dopo essere state infettate dal coronavirus.

Tra le ultime vittime c'è anche un noto medico, Marco Toccafondi: aveva 74 anni ed è morto al Santo Stefano dove era ricoverato da un paio di settimane. Oltre che in campo medico era molto conosciuto anche nel mondo dello sport pratese. Il decesso più giovane è quello di un 59enne mentre le più anziane sono due donne di 87 e 89 anni, tutte decedute in ospedale a Prato come un uomo di 76 anni. Era ricoverato a Careggi, invece, la sesta vittima: un uomo di 67 anni.

Anche sul fronte dei contagi la situazione non tende a dare segnali di frenata: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 171 i nuovi contagi nell'area pratese. In Toscana invece i casi di positività al coronavirus sono stati 1.368 con un'età media di 44 anni. Sono stati eseguiti in totale 15.228 tamponi molecolari e 7.215 antigenici rapidi, di cui il 6,1% è risultato positivo. Il tasso di positività sale invece al 14,1% se si considerano le prime diagnosi, che hanno riguardato 9.698 persone.

Gli attualmente positivi sono oggi 27.561, mentre i ricoverati sono 1.769 (9 in più rispetto a ieri), di cui 264 in terapia intensiva (stabili). 1.083 le persone che sono guarite nelle ultime 24 ore.

